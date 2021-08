Calciomercato Milan – Schira: “È stato offerto Zambo Anguissa”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: André Frank Zambo Anguissa, camerunense del Fulham, opzione per il centrocampo rossonero?

A rivelare le ultime novità su Zambo Anguissa è stato il collega Nicolò Schira, molto esperto delle vicende di calciomercato italiano ed internazionale. Per Schira, il Milan non avrebbe preso l'iniziativa per Anguissa, ma sarebbe stato il suo procuratore a smuovere le acque presso il club di Via Aldo Rossi.