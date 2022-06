Calciomercato Milan – Schira: “Bologna su Caldara, colloqui aperti”

Il Bologna è in testa alla corsa a tre per Caldara, difensore del Milan, rientrato dal prestito al Venezia e che potrebbe partire nuovamente

Il Bologna è in testa alla corsa a tre per Mattia Caldara, difensore del Milan, rientrato dal prestito al Venezia e che potrebbe partire nuovamente. Il centrale, infatti, ha trovato continuità nell'ultima stagione con i lagunari e, seppur retrocedendo in Serie B, si è ben comportato in diverse occasioni. Su Caldara, ora, le attenzioni di molti club della Serie A in questa sessione di calciomercato.