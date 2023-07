Calciomercato – Schira sicuro: “Il Milan non vuole vendere Bennacer”

Nicolò Schira, collega solitamente molto ben informato sulle vicende di calciomercato del Milan e non solo, su Bennacer ha voluto precisare una cosa e, al contempo, sottolineare un particolare forse finora sfuggito ai più. Ecco cosa ha scritto in merito alla situazione del numero 4 rossonero sulla sua pagina personale del popolare social network 'Twitter'.

"Nonostante l'interesse di club sauditi, il Milan non vuole vendere Bennacer, ora o nella finestra invernale di trasferimenti - ha spiegato Schira -. Ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro, ma è valida soltanto da luglio 2024". Pertanto, qualora qualche ricco club arabo si presentasse alla porta del Diavolo, riceverebbe come risposta o un 'no' secco. O, in alternativa, una richiesta economica irrinunciabile e/o da capogiro.