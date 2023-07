Calciomercato Milan – Schira: “Si attende la risposta di Ballo-Touré”

Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro classe 1997, è tra i giocatori che dovrebbero lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il franco-senegalese, che i rossoneri avevano prelevato dal Monaco nell'estate 2021 per 5 milioni di euro, infatti, non è rientrato tra i convocati di mister Stefano Pioli per la tournée statunitense del Milan.