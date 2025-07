Calciomercato Milan, centrocampista offerto al Sassuolo: Yacine Adli è fuori rosa e non rientra nei piani di Max Allegri e Igli Tare

Come riportato da Nicolò Schira , il Milan ha offerto il centrocampista francese Yacine Adli al Sassuolo .

Ecco le parole del noto esperto di mercato: "Yacine Adli è stato offerto al Sassuolo. Non rientra nei piani e il Milan sta lavorando per cederlo".

Adli rientrante dal prestito alla Fiorentina, dalla quale non è stato riscattato, non rientra nei piani di Allegri e Tare nonostante una buona stagione in maglia viola.