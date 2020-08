Calciomercato Milan – Schick in rossonero? La richiesta della Roma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano torinese ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha rilanciato la notizia dell’interesse del Milan per Patrik Schick, classe 1996, attaccante ceco che, nonostante abbia trascorso un’ottima stagione in Germania con la maglia del RB Lipsia (10 gol in Bundesliga), non è stato riscattato e che, dunque, al termine di quest’annata tornerà a Roma per fine prestito.

Schick, però, nella Capitale sarà soltanto di passaggio: lui avrebbe voluto restare a Lipsia, dove si era trovato molto bene ma, malgrado la Roma abbia anche cercato di andare incontro al club tedesco, concedendo uno sconto di 5 milioni di euro (da 29 a 24) sul riscatto, qualora il RB Lipsia avesse pagato tutto in un’unica soluzione, non si è trovato un accordo definitivo. Il club di proprietà della ‘Red Bull‘, infatti, non si è mai discostato dalla sua proposta di 20 milioni di euro, diluiti in più anni.

La Roma non ha ceduto e, dunque, adesso cerca acquirenti per Schick: la valutazione che ne fa il club giallorosso è di 25 milioni di euro, i giallorossi sperano, oltre che nell’opzione Milan, anche nel rilancio di altre società. In Germania, per esempio, Schick interessa all’Hertha Berlino e, in Italia, anche il Torino ha chiesto informazioni. PRIMA OFFERTA DEL DIAVOLO, INTANTO, PER TIÉMOUÉ BAKAYOKO: VAI ALLA NEWS >>>