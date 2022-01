Calciomercato Milan – Scambio Kessié-Ndombélé? La risposta rossonera

Le ultime news di calciomercato sul Milan: 'rumors' di uno scambio con il Tottenham tra Franck Kessié e Tanguy Ndombélé, come stanno le cose

Daniele Triolo

'Rumors' di calciomercato, in questi giorni, hanno riferito di un possibile scambio di centrocampisti, a gennaio, tra Milan e Tottenham. Secondo queste indiscrezioni, Franck Kessié si trasferirebbe agli 'Spurs' subito, anziché aspettare l'estate, quando sarà libero a parametro zero. L'ivoriano, infatti, è fortemente richiesto dal manager Antonio Conte, che già avrebbe voluto portarlo all'Inter nella stagione 2019-2020.

Percorso inverso, invece, farebbe Tanguy Ndombélé, classe 1996 come Kessié. Esploso in Ligue 1 con la maglia dell'Olympique Lione, da quando gioca in Premier League con il Tottenham non è mai riuscito ad imporsi. Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha sottolineato come la squadra londinese abbia di nuovo proposto il cartellino di Ndombélé al Diavolo, com'era già accaduto la scorsa estate. Stavolta per 'liberare' immediatamente Kessié.

La risposta del Milan, però, secondo il quotidiano generalista, sarebbe stato un cordiale 'no, grazie', giacché Ndombélé, agli 'Spurs', percepisce uno stipendio netto da 10 milioni di sterline a stagione (pari a circa 12 milioni di euro). Cifra nettamente fuori dalla portata delle casse del club di Via Aldo Rossi. Quindi, pur consapevole che Kessié possa partire a parametro zero tra sei mesi, lo scambio non si farà.