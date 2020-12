Calciomercato Milan – Scambio con la Juve: la risposta di Maldini | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: scambio con la Juventus?

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan si gode il primo posto in classifica, ma i rossoneri cercheranno di cogliere eventuali opportunità di mercato che potrebbero presentarsi. “Sarà un mercato magari creativo, magari alla ricerca di qualche opportunità, ma non stravolgeremo la squadra che, nel 2020, ha dimostrato di essere competitiva”, queste le parole di Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica rossonera.

Possibile dunque che il mercato di gennaio sia pieno di scambi, con le società che difficilmente potranno spendere, considerando tutti i problemi economici derivanti dal coronavirus. Secondo quanto viene riportato da calciomercato.it, la Juventus avrebbe proposto nelle ultime ore uno scambio di mercato al Milan. I bianconeri sono alla ricerca di una quarta punta da affiancare a Ronaldo, Morata e Dybala e proprio per questo avrebbero messo nel mirino Rafael Leao.

La contropartita? Federico Bernardeschi. Entrambi i giocatori stanno facendo fatica ad emergere con i rispettivi club, e dunque lo scambio per Paratici e Nedved potrebbe essere una soluzione percorribile. La risposta del Milan, però, è stata assolutamente negativa. La società rossonera, infatti, punta con decisione su Rafael Leao: il portoghese è considerato un potenziale crack, e dunque non c’è alcuna intenzione di cederlo.

E’ anche vero che Bernardeschi, che si trova a suo agio soprattutto dalla destra, potrebbe essere un’ottima alternativa di qualità da inserire in organico insieme a Alexis Salemeakers e Samu Castillejo. Quest’ultimo potrebbe anche tornare in Spagna a gennaio, e dunque a quel punto l’ex Fiorentina diventerebbe un obiettivo concreto. I rapporti tra Milan e Juventus sono buoni, e quindi non è da escludere che si possa intavolare qualche scambio che comprenda appunto Bernardeschi. Di sicuro non ci sarà Rafael Leao: il Milan crede nella sua esplosione. Calciomercato Milan: sfida a Juventus e Psg per un giovane bomber. VAI ALLA NOTIZIA>>>