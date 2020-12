Calciomercato Milan – Scamacca via dal Genoa? Maldini si gioca due carte

Ultime Notizie Calciomercato Milan: obiettivo Scamacca

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il mercato di gennaio è alle porte, con il Milan che pensa a come rafforzare la rosa, in questo momento prima in campionato. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, Maldini e Massara starebbero accelerando per Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo in prestito al Genoa.

Il problema principale per l’arrivo del centravanti, oltre alla concorrenza, è sicuramente il prezzo. Scamacca, infatti, è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione, e dunque il suo valore è aumentato. Non solo il Sassuolo ovviamente vuole sfruttare la cosa a proprio vantaggio, ma anche il Genoa vuole un indennizzo adeguato per liberarsi dell’attaccante in anticipo. La valutazione è di circa 25 milioni di euro.

Stando a quanto scritto dalla rosea, Maldini e Massara potrebbero offrire Mateo Musacchio, (in scadenza di contratto con il Milan) per convincere Enrico Preziosi a far partire il calciatore in anticipo. Un’altra carta da giocare potrebbe essere quella di Lorenzo Colombo, attaccante rossonero che si è messo in luce soprattutto nel precampionato. Calciomercato Milan: difensore, possibilità ex Juventus. VAI ALLA NOTIZIA>>>