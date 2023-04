Calciomercato Milan – Obiettivo Scamacca? Ecco la strategia

Il Milan, nel prossimo calciomercato, potrebbe anche investire molto del suo budget per l'attaccante. I rossoneri, infatti, al momento non possono contare su molti giocatori del ruolo. Tolto Giroud, c'è un grande vuoto. Colombo potrebbe tornare, ma l'inserimento della giovane punta italiana potrebbe non bastare. Per questo Maldini e Massara, potrebbero essere alla ricerca di un nuovo nome, da inserire in rosa. Occhio alla possibile sfida con la Juventus.