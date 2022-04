Calciomercato Milan – Scamacca-Sassuolo, fatta per il rinnovo: le cifre

Gianluca Scamacca, obiettivo di calciomercato del Milan, è molto vicino a firmare il rinnovo di contratto con il Sassuolo: cifre e dettagli

Il Milan, sul calciomercato, pensa ad un attaccante da inserire in rosa. Le condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic vanno monitorate giorno dopo giorno, così come la sua permanenza in vista della prossima stagione. Se da un lato i rossoneri sono in pressing per Divock Origi, attaccante del Liverpool che si libererà a parametro zero, dall'altro non abbandonano la pista Gianluca Scamacca. A differenza del collega belga, però, l'attaccante classe 1999 del Sassuolo costa tanto e, con il passare delle settimane, la situazione potrebbe addirittura peggiorare.