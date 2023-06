Calciomercato Milan – Scamacca priorità alla Roma, ma…

Il Milan, dopo aver perso la corsa per Marcus Thuram, continua la sua ricerca per la punta del futuro. Un nome potrebbe essere quello di Gianluca Scamacca. Come riportato dal noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, Scamacca darebbe priorità alla Roma rispetto al Milan. Dipenderà tutto dall'eventuale accordo che la Roma proverà a trovare col West Ham. Finché ci saranno margini e possibilità, Scamacca darà priorità alla Roma, ma il Milan sarebbe comunque una destinazione gradita per l'attaccante. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, spunta anche Adama Traoré