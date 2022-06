Calciomercato Milan – Riprende la linea col Sassuolo: occasione Djuricic

Il Milan riprende le chiacchierate con il Sassuolo in tema calciomercato. Oltre al discusso Raspadori, i rossoneri potrebbero guardare in casa neroverde per delle occasioni sulla trequarti. I nomi rilanciati da 'Tuttosport' sono quelli di Hamed Traorè e Filip Djuricic. Il primo è in linea con l'identikit tracciato dalla società, un profilo giovane e di talento per un investimento di prospettiva. Spaventa la cifra chiesta dai neroverdi.