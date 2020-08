Calciomercato Milan – Sartori: “Pessina? Verona soluzione ideale”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica dell’Atalanta, ha parlato del futuro di Matteo Pessina. Sul giocatore, di proprietà dei bergamaschi, il Milan vanta una percentuale del 50% sulla futura rivendita. Percentuale che ha fatto pensare ad un acquisto di Pessina da parte dei rossoneri, che sarebbero avvantaggiati rispetto alla concorrenza dal punto di vista economico. Sartori, però, è stato chiaro ai microfoni di ‘Hellas Live’: “Il futuro di Matteo Pessina è ancora da decidere. Il Verona ha fatto un lavoro straordinario, nella persona di D’Amico che ci ha creduto e in quella di Juric che l’ha fatto crescere. Se Pessina dovesse uscire ancora in prestito all’Atalanta, la soluzione ideale è Verona per continuare a maturare“.

