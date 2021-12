Calciomercato Milan – Sarr potrebbe essere proposto per la difesa

Milan che torna sul calciomercato in difesa e valuta anche l'opzione Sarr, centrale del Chelsea che potrebbe trasferirsi in rossonero.

Purtroppo il Milan sarà costretto a intervenire nuovamente sul calciomercato in difesa e Malang Sarr è uno dei nomi nuovi accostati ai rossoneri. Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, il francese potrebbe essere proposto alla dirigenza milanista, che lo reputa un buon giocatore. Classe 1999, sta giocando davvero poco nel Chelsea e quindi a gennaio potrebbe trasferirsi. I rapporti tra Milan e londinesi sono ottimi, come dimostrano le tantissime operazioni concluse in questi mesi. È possibile sia un prestito che un trasferimento definitivo, ma anche una combinazione delle due. La valutazione economica di Sarr è al momento di circa 7,5 milioni, quindi decisamente alla portata. Le Top News sul Milan: tanto mercato