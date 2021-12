Calciomercato Milan – Sarr esubero che piace: è l’occasione giusta

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara pensano a Malang Sarr, difensore in uscita dal Chelsea

Quella del difensore è una scelta importante, che non può essere sbagliata. Infatti in questi giorni si parla di “Tomorata” cioè di un giocatore forte in prospettiva che possa arrivare in prestito con diritto di riscatto. Difficile che il Milan spenda cifre importanti a gennaio, ma nulla vieta di trovare un giocatore su cui si possa ragionare anche in estate, così come è successo con Tomori , che ha dimostrato di meritarsi la maglia rossonera.

Uno dei nomi possibili è quello come detto di Malanga Sarr, difensore in uscita dal Chelsea. Il mandato per l’Italia è in mano a Federico Pastorello, che cercherà di portarlo in Italia, o al Milan o all'Inter magari. Nelle prossime settimane si capirà se ci sono gli estremi per trovare un accordo. Un altro profilo che piace è quello di Christensen, ma quest'ultimo sembra vicino al rinnovo con i londinesi. Poi ci sono per concludere anche Bremer e Milenkovic, ma entrambi difficilmente arriveranno a gennaio: il primo non verrà venduto dal Toro, mentre il secondo verrà ceduto per circa 15 milioni, cifra che il Milan al momento non vuole spendere. Staremo a vedere. Il Milan sul calciomercato cerca un difensore: ecco il nome in pole position.