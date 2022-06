Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Il Real Madrid voleva Tonali”

A quanto pare, il numero 8 rossonero, autore di una splendida stagione con il Diavolo di Stefano Pioli , culminata con la vittoria dello Scudetto , avrebbe anche potuto lasciare i rossoneri. Nonostante il suo tifo dichiarato per il Milan e l'intenzione del club, a breve termine, di rinnovargli il contratto .

"Prima di completare il dossier Aurélien Tchouaméni , il Real Madrid era interessato a Sandro Tonali", ha rivelato Aouna. Tchouaméni, classe 2000 , passerà ufficialmente dal Monaco alle 'Merengues' di Carlo Ancelotti in questi giorni per 100 milioni di euro (80 di parte fissa più 20 di bonus).

"Anche il suo agente (Giuseppe Riso, n.d.r.) aveva fissato, a maggio, un appuntamento a Madrid", ha concluso il collega transalpino. Buon per il Milan che, in fin dei conti, il Real Madrid dell'amico Ancelotti abbia scelto di virare su un altro obiettivo.