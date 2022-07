Calciomercato Milan – Sanches verso il PSG: chiusura entro mercoledì

Renato Sanches, obiettivo di calciomercato del Milan, dovrebbe trasferirsi in settimana al PSG. I rossoneri cercano già alternative

Renato Sanches , a lungo obiettivo di calciomercato del Milan , è sempre più vicino al trasferimento al PSG . Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina.

Sanches, come si ricorderà, è stato trattato per mesi dal club rossonero, con il quale, ad onor del vero, il centrocampista portoghese classe 1997 aveva anche trovato un accordo sulla base di un contratto di quattro anni, con scadenza 30 giugno 2026 , da 3,2 milioni di euro netti a stagione.

L'inserimento, poi, del PSG ha di fatto cambiato la situazione, per due motivi. Il primo è l'ingaggio più alto offerto dai parigini a Jorge Mendes , procuratore di Sanches, per il suo assistito (si parla di almeno 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus). Il secondo, è la presenza di Luis Campos e Christophe Galtier a Parigi .

Il Milan ha aspettato, per un po' di tempo, che venisse fatta chiarezza sulla vicenda di calciomercato relativa a Sanches. Il PSG, infatti, non aveva ancora trovato un accordo con il Lille (intesa che, al contrario, il Milan aveva già), bensì soltanto con il calciatore, ormai invogliato dal poter giocare con Neymar , Lionel Messi e Kylian Mbappé .

Ora la trattativa tra Lille e PSG per Sanches ha subito un'accelerata. Campos, infatti, ha ricordato il 'CorSport', ha dichiarato di voler chiudere i negoziati per l'acquisto di Sanches entro mercoledì , giorno della ripresa degli allenamenti del PSG, superando l'attuale stallo con il Lille.

Milan beffato? No, perché un po' i rossoneri se l'aspettavano già. Motivo per cui hanno già sondato varie piste alternative al lusitano. Centrocampo, il Milan pesca in Francia: le ultime news di mercato >>>