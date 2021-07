Calciomercato Milan – Samu Castillejo, ancora nessuna offerta

Il Milan ha in uscita Samu Castillejo in questo calciomercato, ma per ora solo interesse e nessuna vera proposta. Ecco tutte le ultime.

Il calciomercato in entrata del Milan sta vivendo una piccola pausa, con i rossoneri che si stanno concentrando soprattutto sulle uscite, come quella di Samu Castillejo. Lo spagnolo classe 1995 rientra tra i giocatori che potrebbero partire, con i rossoneri che si accontenterebbero di offerte da 8 milioni per lasciarlo andare. Ha ancora due anni di contratto e, dunque, questa potrebbe essere l'ultima buona occasione per guadagnarci. Ha diversi estimatori in Spagna, ma per ora i club che si sono interessati non hanno fatto delle vere e proprie offerte. Solo sondato il terreno chiedendo informazioni. Il Milan aspetta, augurandosi che alla fine arrivi quella giusta.