Calciomercato Milan – Per Pobega è corsa a quattro: Sampdoria in pole

Il Milan potrebbe lasciar partire Tommaso Pobega in prestito, qualora arrivasse un mediano dal mercato. La Sampdoria rimane in pole

Il Milan potrebbe lasciar partire Tommaso Pobega in prestito , qualora arrivasse un mediano dal mercato . La Sampdoria rimane interessata all'ex Spezia. Ma la lista delle pretendenti si allunga . Oltre ai blucerchiati, infatti, spuntano Torino e Cagliari , che vanno ad aggiungersi allo Spezia . I rossoneri non vorrebbero privarsi del centrocampista, ma è chiaro che l'eventuale arrivo di un mediano andrebbe a chiudere lo spazio a Pobega. A quel punto l'ipotesi prestito diventerebbe percorribile, come spiega 'La Gazzetta dello Sport'.

Il Milan potrebbe accettare di mandarlo per una stagione in un altro club a farsi le ossa e la Sampdoria avrebbe chiesto informazioni. Tra le squadre in corsa, i blucerchiati sarebbero in vantaggio per gli ottimi rapporti con i rossoneri. Ma, come detto, il tutto dipende dall'entrata di un nuovo centrocampista. Milan-Florenzi, si può fare! Le ultime notizie sull'operazione di mercato >>>