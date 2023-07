Calciomercato Milan – Quante offerte per Samardzic! I club interessati

In questa sessione di calciomercato, uno degli obiettivi del Milan è il centrocampista tedesco Lazar Samardzic: numerose squadre su di lui

La concorrenza è spietata e come riportato da calciomercato.com, oltre al classico duello tra Inter e Milan si sono aggiunte anche Napoli e Lazio, focalizzate a sostituire rispettivamente Piotr Zielinski (in caso di partenza) e Sergej Milinkovic-Savic. Il rischio di aprire un'importante asta è dietro l'angolo e per tale motivo a gongolare sono proprio i friulani.