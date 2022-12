Calciomercato – Samardzic cerca l’intesa con il Napoli, Milan beffato

Uno dei giocatori più sorprendenti degli ultimi due anni in Serie A è senza ombra di dubbio Lazar Samardzic , trequartista e all'occorrenza mezzala dell' Udinese . Le sue prestazioni hanno fatto in modo che su di lui finissero gli occhi di diversi club importanti.

Ma Samardzic era molto vicino anche al Milan. Tre anni fa, infatti, quando ancora militava all'Hertha Berlino, Maldini e Massara lo incontrarono a Milano. Alla fine l'affare non andò in porto, ma il Diavolo se lo poteva portare a casa pagando la clausola rescissoria di appena 500 mila euro.