Calciomercato Milan – Samardzic è stato vicino? Parla il DT dell’Udinese

"L’Atalanta ha dimostrato di volere Samardzic di più delle altre e alla fine l’ha preso. Le altre? Ci sono state. Con la Lazio c’è stata una trattativa non conclusa; con il Milan c’è stata solo una richiesta di informazioni. L’Atalanta ha dimostrato di volerlo fortemente e l’hanno preso in tempi brevi". LEGGI ANCHE: Sacchi: “Il Milan non è una squadra, manca tutto”. Poi dà una soluzione >>>