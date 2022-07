Calciomercato Milan – Mediana, in salita le quotazioni di Chukwuemeka

Carney Chukwuemeka, obiettivo di calciomercato del Milan per il centrocampo, piace anche al Barcellona ed al PSG. Ecco la sua situazione

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Carney Chukwuemeka, obiettivo di calciomercato del Milan, visto che nelle ultime ore sono salite, in casa rossonera, le quotazioni del centrocampista dell'Aston Villa quale sostituto di Franck Kessié, andato a parametro zero al Barcellona.

Renato Sanches non è sparito dai radar e fino a quando non deciderà cosa fare (sembra voglia il PSG) resterà nel mirino. Ma Chukwuemeka, ad oggi, agli occhi dei dirigenti del Milan, è un'alternativa a tutti gli effetti. Non è un ripiego, non è un piano B. È un giocatore ritenuto pronto per rilevare l'ivoriano in mezzo al campo nello schieramento di mister Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, a centrocampo arriverà Chukwuemeka?

Così come per Sanches, anche per Chukwuemeka la spesa preventivata dal Milan in questo calciomercato estivo si aggira sui 15 milioni di euro. L'Aston Villa spera di poterne intascare almeno 20, ma il contratto del calciatore inglese nato in Austria scadrà il 30 giugno 2023. I 'Villans', pertanto, non potranno tirare troppo la corda.

Se per Sanches i negoziati si sono complicati per via dei 6 milioni di euro netti a stagione chiesti di stipendio, l'ingaggio non sarebbe un problema per prendere Chukwuemeka. Il Milan, semmai, dovrà cercare di anticipare la folta concorrenza europea piombata sul giocatore. Lo stesso PSG, ma anche Barcellona e svariati club di Premier League. Che possono offrire più dei rossoneri. Fermo restando che l'Aston Villa sta ancora sperando di rinnovargli il contratto.

Chukwuemeka, però, ha rivelato 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe già preso informazioni sulla possibile destinazione rossonera ed il Milan, nella fattispecie, avrebbe incassato già il suo gradimento. Se sono rose, fioriranno. Centrocampo, il Milan pesca in Francia: le ultime news di mercato >>>