Calciomercato Milan – Sala riparte subito: lo vuole il Lecco in Serie C

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessandro Sala, ex Cesena e Pro Sesto, può finire in bluceleste con la formula del prestito

Alessandro Sala , classe 2001, è un centrocampista di proprietà del Milan . Uscito dalla Primavera, ha trascorso le ultime due stagioni in prestito a Cesena e Pro Sesto , trovando, però, poco spazio. Questo soprattutto nell'ultima annata, che per Sala non è stato molto proficua visto un infortunio che lo ha messo a lungo fuori causa.

Rientrato al Milan per fine prestito, Sala potrebbe fare nuovamente i bagagli e ripartire immediatamente. Secondo quanto riferito, infatti, da 'Lecco Channel News', infatti, il giocatore potrebbe finire in prestito proprio al Lecco, in Serie C. In attesa di definire, infatti, chi sarà il prossimo allenatore dei blucelesti, il direttore sportivo Domenico Fracchiolla ha messo gli occhi su di lui. Il Milan segue Amine Adli: questa la nostra esclusiva con il giornalista francese per gli ultimi aggiornamenti