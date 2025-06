Calciomercato Milan, Saelemaekers rientra: ecco perché piace ad Allegri

Alexis Saelemaekers ha giocato l'ultima stagione in prestito alla Roma che però non lo ha riscattato. Ora il belga rientrerà a Milano dove ha grandi chance di restare. Come riferisce proprio stamattina La Gazzetta dello Sport, Saelemaekers piace molto a Massimiliano Allegri per la sua duttilità tattica e può essere utilizzato sia come esterno difensivo che offensivo. Si parlava anche di un possibile impiego come terzino negli scorsi giorni, ma bisognerà attendere i primi test per capire cos'ha in mente Max. A meno che non arrivi un'offerta davvero irrinunciabile, Alexis Saelemaekers è quindi destinato a restare a Milanello.