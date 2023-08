Calciomercato Milan – Saelemaekers in uscita: gradimento del Betis

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato del calciomercato del Milan in uscita, soffermandosi, in particolare, sulla situazione di Alexis Saelemaekers. L'ex Anderlecht, arrivato in rossonero in prestito nel gennaio 2020 e quindi riscattato l'estate successiva, per un'operazione totale da 7 milioni di euro, è infatti tra i calciatori con la valigia pronta.