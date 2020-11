Calciomercato Milan – Sabatini: “Milenkovic? Non so se sia meglio di Kjaer”

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Sabatini su Milenkovic

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il giornalista Sandro Sabatini, in collegamento con Radio Sportivo, ha parlato di Nikola Milenkovic. Sabatini ha fatto un paragone che Simon Kjaer, difensore centrale del Milan che sta disputando un'ottima stagione. Ecco cosa ha detto: "Su Milenkovic c'è il Milan ma anche altre squadre. Ma ai tifosi del Milan direi tenetevi stretto Kjaer, oggi non saprei chi prenderei tra i due".