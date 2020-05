Calciomercato Milan – Sabatini: “Ibrahimovic a Bologna? Non ci credo molto”

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo averci provato a gennaio, Sinisa Mihajlovic continua a insistere per avere Zlatan Ibrahimovic al Bologna. Le parole del serbo sul futuro dell’attaccante del Milan hanno fatto il giro del mondo e hanno attirato l’attenzione di tutti. In tal senso Walter Sabatini, coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montreal Impact, ha detto la sua sul possibile approdo dello svedese in rossoblù. Ecco le sue parole ai microfoni di ‘Sky Sport’: È una cosa che si può sviluppare solo attraverso un solido rapporto di amicizia e stima reciproca. Un’operazione di mercato che possa riguardare Ibrahimovic non è alla portata del Bologna, cioè non è strategica. Lo sarebbe perché Ibrahimovic farebbe crescere sicuramente tutti i giocatori intorno a lui, e quindi magari. Ma non ci credo molto“.

