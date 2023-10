Calciomercato Milan – Retroscena su Ruggeri: ecco l’offerta rossonera

Un calciomercato che sta dando molti frutti. Il Milan ha messo a segno molti colpi in estate che stanno facendo più o meno bene in questo inizio di stagione. Per alcuni, però, il Diavolo avrebbe potuto cercare di chiudere almeno un colpo sulle fasce difensive. Un nome che piacerebbe tanto al Milan sarebbe quello di Matteo Ruggeri . Ecco un retroscena sul terzino dell'Atalanta.

Calciomercato Milan, il retroscena su Ruggeri

Come riportato da calciomercato.com, la Dea avrebbe deciso in estate di dire no a una proposta importante a livello economico per portarlo via da Bergamo. Questa sarebbe arrivata dal Milan cheavrebbe offerto circa 8 milioni di euro fra prestito oneroso e riscatto. Percassi avrebbe rifiutato ritenendo quella cifra fin troppo bassa per il talento italiano. Ruggeri sta facendo molto bene in questo inizio stagionale. Chissà che non possa rientrare nei piani del calciomercato rossonero del futuro.