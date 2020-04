Calciomercato Milan – Rugani può lasciare la Juventus: i rossoneri ci pensano

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere di Torino’, Daniele Rugani potrebbe lasciare la Juventus nei prossimi mesi. L’abbondanza dei bianconeri in difesa non gli permette di giocare con continuità, pertanto un trasferimento altrove potrebbe essere la giusta soluzione. Maurizio Sarri, che pur lo stima tanto dai tempi di Empoli, lo ha relegato in panchina spesso e volentieri considerando la presenza di Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Merih Demiral e Matthijs De Ligt, tutti davanti al numero 24 nelle gerarchie dell’allenatore. Il Napoli e la Roma sarebbero in prima linea, ma occhio anche al Milan, pronto ad inserirsi qualora le condizioni si facessero favorevoli. Intanto l’agente di Franck Kessie ha parlato del suo futuro, continua a leggere >>>

