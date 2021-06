Calciomercato Milan – Rüdiger piace, ma il Chelsea vuole il rinnovo

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Antonio Rüdiger andrà in scadenza nel 2022. I londinesi vogliono blindarlo da eventuali insidie

Antonio Rüdiger , classe 1993, difensore tedesco del Chelsea neo-Campione d'Europa, andrà in scadenza di contratto con i 'Blues' il prossimo 30 giugno 2022 . E le sirene di calciomercato , per l'ex centrale di Roma e Stoccarda , cominciano a farsi sentire sempre più forti.

Secondo quanto riferito, infatti, da 'Sky Sports UK', Milan, Tottenham e PSG si sarebbero già fatte avanti per prendere Rüdiger in estate. Il Chelsea, però, guidato in panchina dal suo connazionale Thomas Tuchel, vuole confermarlo e ha già avviato i contatti per rinnovargli il contratto.