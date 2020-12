Calciomercato Milan – Rudiger in uscita: c’è la fila per il difensore / News

Calciomercato Milan, c’è la fila per Rudiger

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il mercato di gennaio di avvicina e per il Milan, a distanza di qualche mese, la priorità sembra non essere cambiata. C'è la forte volontà della dirigenza di acquistare un difensore centrale in un reparto sempre più corto negli uomini. Uno dei nomi citati negli ultimi tempi risponde al profilo di Antonio Rudiger, in uscita dal Chelsea. I rossoneri hanno cercato il tedesco già nella scorsa sessione, ma era complicato trovare un accordo in poco tempo. Non solo il Diavolo sul giocatore ma, secondo quanto riferito da 'ESPN', occhio anche a Juventus, Barcellona e alla sua ex squadra Roma. Concorrenza spietata; non sarà facile arrivare a un difensore d'esperienza che piace a diversi club.