Calciomercato Milan – Rottura tra Dwomoh e il Genk: può andare via subito

Da giorni il Milan è sulle tracce di Pierre Dwomoh, giovanissimo centrocampista del Genk. I rossoneri potrebbero portare il calciatore in Italia già in questa sessione di calciomercato. E, nelle ultime ore, si è aperto uno spiraglio per intavolare la trattativa. Il nazionale belga Under-17, che nello scorso febbraio ha avuto un diverbio con l’allenatore dell’Under-23 del Genk, va verso la rottura definitiva con il suo club.