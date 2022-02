Calciomercato Milan – Rossoneri su Viti, ma l’Inter è in agguato

Mattia Viti, giovane difensore dell'Empoli, è un obiettivo di calciomercato estivo tanto per il Milan quanto per l'Inter. Ecco la situazione

Mattia Viti, classe 2002, difensore dell'Empoli, è un obiettivo di calciomercato tanto del Milan quanto dell'Inter. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Nelle ultime settimane, infatti, è emerso l'interesse nerazzurro per il centrale mancino, cresciuto nel settore giovanile del club toscano e nel giro della Nazionale Under 21.