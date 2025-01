Calciomercato Milan – Rossoneri su Sesko, ma c’è tanta concorrenza

Come riportato dal sito calciomercato.com, col mercato parte anche il consueto valzer delle punte. Tante squadre, come Milan, Arsenal, Real Madrid, Tottenham, PSG, Juventus e Manchester United hanno bisogno di un nuovo centravanti, uno che metta la palla dentro la porta sempre. In questo caso, il nome più voga per questo ruolo è quello di Sesko. I Gunners sembrano in pole position per aggiudicarsi l'attaccante del Lipsia, soprattutto dopo il grave infortunio che ha riportato Gabriel Jesus.