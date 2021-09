Calciomercato Milan – Rossoneri su Herrera per sostituire Kessie

Il Milan starebbe pensando a Herrera sul calciomercato. Il centrocampista può partire a zero a fine stagione o già a gennaio.

Stefano Bressi

Ci si muove già per il calciomercato di gennaio e il Milan ha messo nel mirino Hector Herrera, che sarebbe destinato a lasciare l'Atletico Madrid. I rossoneri stanno cercando un centrocampista con le sue caratteristiche ed Herrera, che con i Colchoneros non ha fatto benissimo, può essere una buona occasione. Secondo quanto riferisce il portale Goal, il Milan pagherà 7 milioni per assicurarsi il giocatore già a gennaio, visto che il suo contratto è in scadenza a fine stagione.

Da parte sua, l'Atlético Madrid avrebbe dato già il via libera al messicano classe 1990 per trasferirsi in rossonero in anticipo. Una buona soluzione, che permetterebbe così all'Atletico di incassare qualche milione e di non perderlo a costo zero in estate. Quindi, i Colchoneros non obietteranno e lo lasceranno andare a prezzo molto più basso. Anche se si tratta di una plusvalenza, visto che era arrivato a zero.

Il Milan si è mosso anche perché si aspetta che Franck Kessié, uno dei centrocampisti più importanti della rosa, abbia parecchie offerte nel prossimo calciomercato. Nel caso in cui non rinnovasse, potrebbe dunque partire in anticipo. Anche se il Milan vorrebbe incassare almeno 55 milioni. In caso di cessione, ma anche in caso di partenza a giugno, il Milan si assicurerebbe così da subito Herrera. Intanto Fikayo Tomori è stato convocato dall'Inghilterra e il CT si è detto impressionato >>>