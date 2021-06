Calciomercato Milan – Rossoneri fantasia: concreta offensiva per Adli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Amine Adli potrebbe essere un investimento contenuto per il Diavolo. Ma che prospettive!

Il Milan , in questa sessione di calciomercato , vuole mettere le mani su Amine Adli . Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Nell'ultima stagione, trascorsa con la maglia del Tolosa , Adli ha segnato 8 gol e fornito 7 assist in 33 gare: prestazioni che gli sono valse il premio come miglior giocatore della Ligue 2 .

Dal Milan negano che siano già state avanzate offerte scritte al Tolosa per Adli, ma non smentiscono la stima per il giocatore, il cui contratto con i biancoviola scadrà il 30 giugno 2022. L'acquisto di Adli da parte del Milan in questo calciomercato sarebbe in linea con il focus aziendale del fondo Elliott Management Corporation. Ovvero, affare dai costi contenuti (operazione sotto i 10 milioni di euro, bonus inclusi) ed ingaggio sostenibile per un talento dal grande avvenire.