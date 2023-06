Calciomercato Milan – Oggi si chiude per Romero: arriva dalla Lazio

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Luka Romero , che, in questi giorni di calciomercato , diventerà un nuovo giocatore del Milan . Oggi Giorgio Furlani - attualmente a Londra per chiudere con il Chelsea l'affare Ruben Loftus-Cheek - tornerà a Milano per ricevere la visita di Fali Ramadani , agente dell'argentino, oltre che di Ante Rebić .

Sarà l'occasione giusta per chiudere per l'arrivo del giocatore in rossonero. Romero, ha sottolineato la 'rosea', ha scelto l'offerta del Milan in mezzo a molte altre ricevute, tra cui quella dell'Inter. Classe 2004, libero a parametro zero dopo due stagioni nella Lazio di Maurizio Sarri, l'esterno destro d'attacco (in possesso del passaporto spagnolo) si legherà al club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2028.