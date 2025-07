Calciomercato Milan, Romano: 'West Ham su Jashari, ma il giocatore ...'

Come svelato in esclusiva dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il West Ham era pronto a presentare un’offerta sia al Bruges sia ad Ardon Jashari . Tuttavia, il centrocampista svizzero ha rifiutato. Il giocatore ha le idee chiare: vuole solo il Milan e sta facendo di tutto per vestire la maglia rossonera.

Il Milan ha presentato un’offerta da 32,5 milioni di euro più bonus al Bruges per Jashari, ma tra le parti non si è ancora raggiunto un accordo. Il club belga non intende cedere il suo talento per meno di 40 milioni. Nonostante ciò, il giocatore continua a spingere con forza per il trasferimento. Resta da capire se la sua ferma volontà sarà sufficiente a sbloccare la trattativa nei prossimi giorni.