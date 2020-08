Romano: “Tottenham e Milan parlano ancora di Aurier”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nonostante la smentita, netta, di Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, in occasione dell’ultima conferenza stampa a Milanello, non sarebbe decaduta la pista Serge Aurier per il Milan.

Lo ha sottolineato, in un post sul suo account personale del popolare social network ‘Twitter‘, il giornalista sportivo Fabrizio Romano, notoriamente esperto di calciomercato.

In base alle informazioni del collega, infatti, il Tottenham sarebbe ai dettagli per l’acquisizione di Matt Doherty, terzino destro del Wolverhampton. Al contempo, gli ‘Spurs‘ starebbero ancora parlando con il Milan per la cessione di Aurier al Diavolo.

Qualora arrivasse in rossonero, dunque, l’ivoriano andrebbe a prendere il posto di uno tra Andrea Conti e Davide Calabria. LE ULTIME SU ZLATAN IBRAHIMOVIĆ, TIÉMOUÉ BAKAYOKO E BRAHIM DÍAZ >>>