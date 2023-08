Calciomercato Milan – Skoczylas ai rossoneri: ecco la firma

Non sono però gli unici colpi del Diavolo che non ha proprio intenzione di fermarsi, infatti il club di Stefano Pioli ha comprato un giovane centrocampista di nome Mateusz Skoczylas, come riportato da Fabrizio Romano su Twitter. I lombardi sono riusciti a battere la forte concorrenza dello Sporting Lisbona e si sono aggiudicati il classe 2006 per circa un milione di euro con bonus compresi più una percentuale sulla futura rivendita.