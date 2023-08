Calciomercato Milan – Romano: “De Ketelaere-Atalanta, le cifre finali”

Charles De Ketelaere, attaccante belga classe 2001, sta per lasciare il Milan in questo calciomercato estivo: vestirà la maglia dell'Atalanta nella stagione 2023-2024. È praticamente tutto pronto per il trasferimento dell'ex Bruges alla corte di Gian Piero Gasperini dopo appena un'annata trascorsa in maglia rossonera.