Calciomercato – Ex Milan, Begovic è ad un passo dal QPR

Quello stipulato precedentemente dall'ex Chelsea e Portsmouth è infatti scaduto lo scorso giugno ed è per questo motivo che ha dovuto trovare una sistemazione alternativa all' Everton dove ha trovato scarso impiego facendo sempre panchina a Pickford.

Per sua fortuna il portiere che aveva giocato in rossonero nel 2020 troverà un'altra casa oltremanica. C'è chi ha superato la concorrenza del Luton Town, che si era mosso per primo. Il QPR si è fiondato sul giocatore con un vero e proprio blitz e a breve dovrebbe chiudere l'accordo per aggiudicarsi un portiere di esperienza e di fama internazionale in vista della prossima stagione di Premier League. LEGGI ANCHE: Milan, vicino il trasferimento di Reijnders >>>