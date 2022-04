Calciomercato Milan – Romagnoli verso la Lazio, si può chiudere

In settimana nuovo incontro di calciomercato per Romagnoli, in uscita dal Milan e destinato a vestire biancoceleste. Ecco le ultime.

Stefano Bressi

Sono giorni decisivi per il futuro di capitan Alessio Romagnoli, che nel prossimo calciomercato lascerà il Milan a parametro zero. A differenza dei precedenti addii, però, questo non è per scelta propria, ma più che altro voluto dalla dirigenza. Il classe 1995 prende uno stipendio altissimo e la proposta di rinnovo è più che dimezzata. Si è fatta avanti la Lazio, che spinge, e che ha offerto di più. I biancocelesti sono la squadra del cuore di Romagnoli, che quindi è pronto a dire arrivederci ai rossoneri.

Nel corso della settimana appena conclusa si è registrato il primo vero incontro tra la dirigenza biancoceleste e il capitano rossonero. L'offerta della società di Claudio Lotito per il difensore è di circa 3,5 milioni compresi i bonus. Nella prossima settimana è previsto un nuovo incontro, che potrebbe essere quello decisivo. Domenica, poi, si affronteranno proprio le due squadre e l'obiettivo della società capitolina è quello di chiudere subito dopo, arrivando già alla firma. Queste, intanto, sono le notizie più importanti della giornata di oggi >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI