Calciomercato Milan – Romagnoli, trattativa iniziata con il Barcellona

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessio Romagnoli, difensore rossonero, potrebbe giocare nel Barcellona nella prossima stagione

AS riporta un'indiscrezione importante relative al futuro di Alessio Romagnoli. Il difensore, come noto, è in scadenza di contratto con il Milan a giugno e difficilmente rinnoverà con i rossoneri. Stando a quanto scrive il giornale spagnolo, l'ex Sampdoria potrebbe giocare nel Barcellona nella prossima stagione. Sarebbero già in corso delle trattative tra i blaugrana e Mino Raiola, agente di Romagnoli. L'operazione potrebbe essere facilitata proprio dall'ottimo rapporto che c'è tra il procuratore e Joan Laporta e presidente del Barcellona. Più defilata la Lazio, con Lotito che sembra pronto a virare su nuovi obiettivi. Milan, non solo Sanches: ecco il 'piano B'! Le ultime news di mercato >>>