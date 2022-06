Calciomercato Milan – Romagnoli rifiuta la Fiorentina, Lazio più vicina

Alessio Romagnoli si allontana sempre di più dalla Fiorentina. Il difensore, in scadenza con il Milan, si avvicina all'accordo con la Lazio

Alessio Romagnoli si allontana sempre di più dalla Fiorentina. Il difensore, in scadenza con il Milan, si avvicina all'accordo con la Lazio. L'edizione odierna de 'Il Tempo', sottolinea come l'ormai ex capitano rossonero abbia già rifiutato il corteggiamento del Monza oltre che dei viola.