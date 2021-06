Calciomercato Milan – Romagnoli può restare anche senza rinnovo: il punto

Calciomercato Milan - Il futuro di Alessio Romagnoli è tutt'altro che scontato. Il difensore rossonero è in scadenza nel 2022

Il Milan è particolarmente attivo anche sul fronte rinnovi in questa sessione di calciomercato : particolarmente spinosa la questione legata ad Alessio Romagnoli . Il difensore rossonero è in scadenza nel 2022 e il suo futuro è tutto da scrivere. La priorità, al momento, è il rinnovo di Franck Kessié ( qui gli ultimi aggiornamenti), ma anche la vicenda Romagnoli dovrà essere al più presto dipanata.

Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com', il Milan non ha fatto pervenire alcuna proposta concreta di rinnovo a Romagnoli e al suo entourage. E, nonostante abbia perso posti nelle gerarchie di Stefano Pioli, il centrale potrebbe rimanere anche senza prolungare il contratto. Posizione, quella del calciatore, condivisa anche dall'agente Mino Raiola. Il procuratore, infatti, senza offerte non può incassare commissioni e, senza rinnovo, tra un anno potrebbe offrirlo ad una big d'Europa, come già accaduto con Donnarumma.