Calciomercato Milan – Romagnoli, presto incontro con la dirigenza

Le ultime news sul calciomercato del Milan: presto incontro con Alessio Romagnoli per discutere del rinnovo

Il Milan sul calciomercato deve affrontare la questione relativa al rinnovo di Alessio Romagnoli . Il capitano è in scadenza di contratto con il club rossonero a giugno. Attualmente il numero 13 guadagna quasi 6 milioni di euro (compresi i bonus). Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, questa è una cifra d'altri tempi, cioè quando Romagnoli era considerato il miglior talento in prospettiva nel ruolo. Ora le cose sono cambiate e il Milan difficilmente potrà confermargli certe cifre.

Come scrive la rosea il Milan ha programmato un faccia a faccia con il giocatore, in modo da mettere tutte le carte sul tavolo. Si prevede una proposta di rinnovo al ribasso, ma è difficile che il giocatori accetti queste condizioni. L'incontro in ogni caso sarà decisivo per capire se ci sia la possibilità o meno di continuare insieme. Intanto il Milan sul calciomercato è pronto ad un grande colpo dal Manchester United.