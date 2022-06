Calciomercato Milan – Ricca proposta del Newcastle a Romagnoli

Alessio Romagnoli lascerà il Milan in questo calciomercato estivo. Andrà alla Lazio? Non è detto. Le 'Magpies' mettono di più sul piatto

Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, andrà via a parametro zero in questo calciomercato estivo. Ma dove giocherà a partire dalla stagione 2022-2023? Il suo entourage, da mesi, è in trattativa con la Lazio ma, secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, su di lui è tornato il Newcastle.